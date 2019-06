UFFICIALE: Trapani, dal San Donato Tavernelle arriva Frosali

Il San Donato Tavernelle, club toscano che milita nel girone E di Serie D, ha ufficializzato la cessione di Francesco Frosali al Trapani. Il giocatore si lega al club granata con un contratto di un anno. Il comunicato del club toscano: “Il San Donato Tavarnelle comunica che il suo capitano, Francesco Frosali, è stato rilevato dal Trapani, società di Lega Pro. Le prestazioni del difensore giallo blu per la stagione calcistica 2019/2020 si legheranno così ai colori granata per il prossimo campionato. Il giocatore, bandiera giallo blu, ha firmato un contratto di anno ed è pronto per questa nuova avventura”.