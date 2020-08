ufficiale Triestina, arriva Petrella dal Sudtirol. L'attaccante ha firmato un biennale

L’U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver perfezionato in questi minuti l’ingaggio del calciatore Mirco Petrella. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal FC Sudtirol e ha sottoscritto con l’Unione un contratto di durata biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2022.

Nato a Pratola Peligna (L’Aquila) il 30 luglio 1993, Mirco Petrella torna a Trieste dopo la passata stagione a Bolzano, nel corso della quale ha collezionato 25 presenze tra campionato e Coppa Italia andando 3 volte a bersaglio e servendo 4 assist.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara Calcio nel quale ha fatto l’intera trafila a partire dalla formazione Esordienti, ha militato per sei stagioni nel Teramo, vincendo tre campionati (Serie D, Serie C2, Serie C). Nel 2017 l’approdo in alabardato, due stagioni con all’attivo 59 presenze tra campionato, Coppa Italia e playoff, impreziosite da 14 reti e 7 assist.