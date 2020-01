UFFICIALE: Triestina, arriva Signorini dal Catanzaro

Fonte: ustriestinacalcio1918.it/

U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Signorini. Il giocatore arriva con la formula del prestito dall’U.S. Catanzaro e si è legato in questi minuti ai colori rossoalabardati con un contratto fino al 30 giugno 2020.

Nato a Genova il 31 gennaio 1990, 187 cm di statura, Andrea Signorini è un difensore centrale di grande struttura ed esperienza, potendo vantare 213 presenze in Serie C oltre a 31 gettoni in cadetteria e due presenze in Serie A nel 2008/2009 con la maglia del Genoa, compagine nella quale è cresciuto a livello di settore giovanile (è stato capitano della Primavera con una Coppa Italia in bacheca) e nelle cui file il padre Gianluca ha scritto indelebili pagine di storia.

Lasciata Genova, Andrea ha militato in Serie C da titolare con le maglie di Alessandria (2009/2010) e Benevento (dalla stagione 2010/2011 al campionato 2013/2014), prima di esordire in B a Cittadella (5 presenze nel 2014/2015). Dopo altre due stagioni in Lega Pro con Rimini (30 presenze nel 2015/2016) e Racing Fondi (34 presenze nel 2016/2017), è tornato da titolare in Serie B con la maglia della Ternana (26 presenze nella stagione 2017/2018).

L’anno scorso l’approdo a Catanzaro, collezionando 22 presenze tra campionato, Coppa Italia e playoff e ora, dopo la prima parte di stagione trascorsa con i giallorossi calabresi, approda a Trieste nel pieno della maturità atletica ed agonistica, pronto ad iniziare un nuovo importante capitolo della sua prestigiosa carriera. Indosserà la maglia numero 15. Ad Andrea da parte di tutti noi, oltre agli auguri di buon compleanno, il più caloroso benvenuto a Trieste!