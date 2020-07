ufficiale Triestina, Carmine Gautieri firma fino al 2022. Rinnovo in caso di B

vedi letture

Carmine Gautieri e la Triestina avanti insieme. Con una nota il club alabardato ha infatti dato notizia della conferma del tecnico sulla panchina della prima squadra anche per le prossime due stagioni con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B e clausola a favore della società per ciò che concerne la stagione 2021-2022.