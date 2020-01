UFFICIALE: Triestina, ceduti Frascatore e Costantino . Arriva Brivio

Fonte: ustriestinacalcio1918.it/

L’U.S. Triestina Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni del giocatore Paolo Frascatore al Calcio Padova. Il difensore classe ’92 si trasferisce in biancoscudato a titolo definitivo. A Paolo va il ringraziamento per l’impegno profuso in maglia alabardata, oltre a un grande e sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera professionale e della vita fuori dal campo.

L’U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni del giocatore Rocco Costantino alla Società Sportiva Calcio Bari. L’attaccante classe ’90 si trasferisce in Puglia con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2020. A Rocco va il ringraziamento per la quotidiana dedizione messa a disposizione della causa alabardata, oltre a un grande in bocca al lupo per questa importante esperienza professionale nella seconda parte di stagione.

U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Brivio. Il giocatore arriva a titolo definitivo dall’A.C. ChievoVerona e si è legato in questi minuti ai colori rossoalabardati con un contratto fino al 30 giugno 2021. Nato a Milano il 17 marzo 1988, 184 cm di statura, Davide Brivio è un laterale difensivo di sinistra con propensione offensiva e può vantare un curriculum di spessore assoluto, avendo collezionato ben 121 presenze in Serie A e 101 in Serie B, oltre a tredici gettoni nella massima serie svizzera con la maglia del Chiasso. E’ stato stabilmente convocato in tutte le nazionali giovanili fino all’Under 21 e ha preso parte, dal 10 al 12 marzo 2014, ad uno stage organizzato dall’allora CT azzurro Cesare Prandelli allo scopo di visionare giovani giocatori in vista dei Mondiali 2014.