ufficiale Triestina, colpo in mezzo al campo: arriva Calvano dall'Hellas Verona

U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver perfezionato in questi minuti l’ingaggio del giocatore Simone Calvano. Il calciatore arriva a titolo definitivo dall’Hellas Verona FC e ha sottoscritto con l’Unione un contratto di durata biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2022 con opzione per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie B.