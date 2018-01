UFFICIALE: Triestina, colpo Lambrughi per la difesa

Fonte: http://www.ustriestinacalcio1918.it

U.S. Triestina Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Alessandro Lambrughi, svincolatosi dal Miami FC con il quale ha disputato la prima parte della stagione.

Terzino sinistro in grado di giostrare anche da difensore centrale, classe '87 per 181 cm di statura, può vantare un curriculum di livello assoluto.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha vissuto la sua prima esperienza tra i Pro con la maglia della Pro Sesto, società nella quale ha militato nel triennio 2006-2009 disputando altrettanti campionati di Serie C, collezionando 96 presenze condite da due reti.

Il passaggio in cadetteria è avvenuto nella stagione 2009-2010 con la maglia del Mantova (35 presenze), per poi passare al Livorno. In amaranto, Alessandro Lambrughi ha vissuto da protagonista (115 presenze e un gol) tre stagioni di Serie B, culminate con la promozione in Serie A al termine del campionato 2012/2013. In massima serie ha collezionato 7 presenze (6 in campionato, una in Coppa Italia), venendo poi girato in Serie B al Novara nella finestra invernale di mercato (in Piemonte per lui 21 presenze). Tornato a Livorno al termine della stagione 2013/2014, in Toscana ha disputato altri tre campionati, due in Serie B ed uno in Serie C, mettendo assieme 102 presenze e tre reti. Chiusa la lunga esperienza in amaranto, nell'estate 2017 è stato ingaggiato dal Miami FC, società di proprietà di Paolo Maldini e la cui guida tecnica è affidata ad Alessandro Nesta.

Rientrato in Italia, è pronto a cimentarsi in questa nuova pagina della sua prestigiosa carriera, mettendo al servizio del gruppo le sua qualità e la sua grandissima esperienza.

Domani mattina visite mediche di rito e firma sul contratto, per iniziare ufficialmente il suo primo giorno con i colori dell'Unione.