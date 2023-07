ufficiale Triestina, la difesa parla sloveno: presero l'esperto difensore Struna

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione a titolo definitivo del difensore Aljaž Struna.

Il trentaduenne sloveno ha sottoscritto con il club un accordo biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Difensore centrale impiegabile all’occorrenza anche come laterale difensivo, Struna vanta una carriera di assoluto prestigio con 22 presenze e una rete in Serie A e 134 totali in Serie B, con tre reti ed altrettanti assist.

È cresciuto in patria nel FC Koper, club con il quale ha vinto lo scudetto 2009/10 e ha esordito in campo europeo nei preliminari di Champions ed Europa League.

Struna è approdato in Italia a Varese nel 2012/13, prima di due lunghe esperienze con Carpi e soprattutto Palermo, conquistando in entrambe le occasioni la promozione in Serie A.

Nel 2019 il passaggio nella Major League Soccer con le maglie di Houston Dynamo e Montreal Impact, mettendo in bacheca una coppa nazionale canadese nella stagione 2020/21. Nell’ultimo campionato ha militato nel Perugia, in Serie B, totalizzando quattordici presenze.