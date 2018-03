UFFICIALE: Triestina, Lambrughi rinnova fino al 2019

© foto di Federico Gaetano

Attraverso una nota ufficiale, la Triestina comunica di aver esercitato l'opzione per il prolungamento di contratto del difensore Alessandro Lambrughi, la cui prima scadenza era fissata al 30 giugno 2018. Il classe '87 si è legato al club alabardata fino al 30 giugno 2019 e, in caso di promozione in Serie B, scatterà automaticamente il prolungamento per un'ulteriore stagione.