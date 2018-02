UFFICIALE: Triestina, preso il centrocampista Coletti

Fonte: http://www.ustriestinacalcio1918.it

U.S. Triestina Calcio comunica di aver perfezionato l'ingaggio del calciatore Tommaso Coletti, nella prima parte della stagione protagonista in Serie B con la maglia del Foggia collezionando 13 presenze condite da due reti. Il centrocampista classe '84 per 177 cm di statura, nativo di Canosa di Puglia, ha sottoscritto con i colori rossoalabardati un contratto fino al 30/06/2019.

Elemento di grande temperamento e duttilità, può agire sia da perno di centrocampo davanti alla difesa che, all'occorrenza, da difensore centrale, e può vantare un curriculum di livello assoluto per la categoria, sfiorando le trecento presenze in Serie C e avendone collezionate 43 in cadetteria.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bari, ha fatto il suo esordio in Serie C nel 2005/2006 con la casacca del Martina, scrivendo successivamente pagine importanti con le maglie di Foggia, Pescara, Cosenza, Andria, Pergolettese e Teramo, giocando peraltro in quest'ultimo caso assieme a un altro attuale giocatore alabardato, vale a dire Mirco Petrella.

Nella stagione 2013/2014 il salto di categoria e l'esperienza in Serie B con la maglia del Brescia, annata chiusa dalle rondinelle all'undicesimo posto e nel corso della quale Tommaso è anche andato a bersaglio due volte, contro Spezia e Siena, gare entrambe terminate 2-2. La stagione 2014/2015 l'ha visto protagonista in Serie C con la maglia del Matera, campionato al termine del quale è approdato a Foggia, biennio che l'ha visto centrare lo storico ritorno in Serie B dei rossoneri, venendo poi appunto impiegato in 13 occasioni condite da due reti (contro Cesena e Cremonese) nell'attuale campionato cadetto. Svincolatosi nel corso della finestra invernale di mercato, da oggi è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Unione con soddisfazione palpabile sia del ragazzo che della Società.

In serata l'arrivo a Trieste, domani il primo allenamento con i nuovi compagni, pronto a portare sostanza, personalità ed esperienza nel settore nevralgico del campo. Indosserà la maglia numero 37.