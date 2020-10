ufficiale Triestina, rinforzo nel reparto avanzato: arriva Cavaliere

vedi letture

Con una nota ufficiale, la Triestina comunica un rinforzo nel reparto avanzato: Lorenzo Cavaliere vestirà la maglia alabardata.

Questo il comunicato:

"Uno dei migliori giovani della scorsa Serie D va ad occupare l'ultimo slot disponibile in rosa fino al prossimo gennaio. Nato a Cassino il 28 maggio 2000, è cresciuto nei settori giovanili di Frosinone, Benevento e Perugia. Arrivato a Trieste, è stato girato nella passata stagione in Serie D al Grumentum, dove ha attirato le attenzioni di club di Serie B prima di tornare all'Unione in estate. La Società, mantenendo coerenza di principi e di vedute anche in prospettiva, oltre a monitorare i giovani girati in prestito nel campionato in corso, ha scelto di premiare la costanza e l'impegno di chi in questi mesi si è messo sempre a disposizione, senza rifiutare eventuali destinazioni e lavorando quotidianamente con entusiasmo. Lorenzo, calciatore duttile che può sia agire da esterno alto che da trequartista, da oggi è ufficialmente a disposizione della prima squadra, dando nuova linfa e freschezza alla nostra rosa".