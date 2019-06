UFFICIALE: Triestina, rinnovo fino al 2021 per Lambrughi

© foto di Francesco Letizia

La Triestina è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto sportivo con il calciatore Alessandro Lambrughi. Il calciatore, il cui contratto era in scadenza al termine di questa stagione, si è ufficialmente legato ai colori rossoalabardati per altri due campionati, siglando un accordo fino al 30 giugno 2021.