ufficiale Triestina, rinnovo per il centrocampista Federico Maracchi

L’U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto sportivo con il calciatore Federico Maracchi.

Il centrocampista triestino classe ’88, 62 presenze e 9 reti in due stagioni con la maglia alabardata tra campionato, playoff e Coppa Italia, ha esteso in questi minuti il legame con l’Unione firmando un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2022. Con reciproca soddisfazione tra le parti, un’altra importante conferma in vista del raduno precampionato previsto per lunedì 17 agosto. Felicissimi di averti ancora con noi, Federico!