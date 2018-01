UFFICIALE: Triestina, torna il difensore Bajic

© foto di Federico De Luca

U.S. Triestina Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Stefan Bajic. Il calciatore arriva dall'U.S. Cremonese con la formula del prestito e ha firmato un contratto fino al 30/06/2018. Nel giro delle nazionali giovanili del Montenegro, il classe '97 per 191 cm di statura è un terzino destro duttile, può infatti all'occorrenza essere impiegato anche come difensore centrale.

Per Stefan si tratta di un ritorno in alabardato, avendo vissuto da grande protagonista la scorsa stagione in Serie D nel corso della quale ha collezionato ventotto presenze tra campionato e playoff, condite da sei reti. Tornato in estate alla Cremonese (società nella quale è calcisticamente cresciuto), è andato in prestito al Trapani nella prima parte di questo campionato.

Ieri sul sintetico di Prosecco il primo allenamento coi nuovi compagni, oggi nella sede societaria la firma sul contratto. La seconda avventura con la maglia dell'Unione può avere ufficialmente inizio.