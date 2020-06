ufficiale Turris, altro rinnovo di contratto: il bomber Alma continuerà in biancorosso

Un' Alma in più. È quella che avrà la Turris a disposizione per il prossimo anno in serie C. Giuliano Alma, autore di un campionato al di sopra delle righe si è meritato la riconferma con la maglia della Turris a suon di prestazioni e gol. L'ala corallina sarà al servizio della formazione di Torre del Greco anche nella prossima stagione. Della Turris del futuro intanto, faranno parte anche i giovani Piazza, Marchese e Francesco D'Oriano.