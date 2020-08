ufficiale Turris, ingaggiato Salvatore Sandomenico

vedi letture

La Turris ocn una nota ha annunciato l'ingaggio del calciatore Salvatore Sandomenico (classe 1990). L'esterno offensivo, da quando conquistò la promozione in serie C2 nella fila dell'Arzanese con allenatore proprio Fabiano (stagione 2010-2011), non ha più lasciato il calcio professionistico, militando in club come Juve Stabia, Reggina, L'Aquila, Siracusa, Teramo. Nell'ultima stagione sportiva ha vestito, sempre in C, le casacche di Avellino e Cavese.