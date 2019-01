UFFICIALE: V. Francavilla, arriva Tiritiello dal Cosenza

Fonte: www.virtusfrancavillacalcio.it

La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito in prestito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Tiritiello, proveniente dal Cosenza Calcio. Il possente difensore toscano classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile del Livorno ed ha disputato due campionati in serie D con le maglie di Poggibonsi e Gavorrano prima dell’approdo tra i professionisti in C con le divise di Tuttocuoio e Fidelis Andria. Nella stagione in corso ha militato tra le fila del Cosenza Calcio in serie B. Il calciatore è già a disposizione del nuovo mister presso l’impianto di Ceglie Messapica.