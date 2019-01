Fonte: www.virtusfrancavillacalcio.it

La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito in prestito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Puntoriere, proveniente dalla Virtus Entella Chiavari Srl. L’attaccante calabrese classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile della Reggina. Nella stagione 2015/2016 viene tesserato dalla Virtus Entella in serie B. Con la società ligure colleziona in 4 anni 3 presenze in serie B e oltre 40 presenze nel Campionato Primavera realizzando 21 reti. Nella scorsa stagione ha militato tra le fila del Catanzaro in serie C totalizzando 23 presenze. La giovane punta vanta inoltre 4 presenze con la Nazionale Under 18 e 3 presenze con la Nazionale Under 19. In questa prima parte di stagione ha fatto parte della rosa della Virtus Entella in C. Il calciatore è già a disposizione di mister Trocini per la gara contro la Casertana.