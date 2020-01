© foto di Giuseppe Scialla

La Virtus Verona comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Francesco Puntoriere, esterno offensivo classe 1998. Puntoriere approda alla Virtus Verona dalla Virtus Francavilla (serie C, girone C) con la formula del prestito fino al 30.06.2020. Puntoriere vestirà la maglia numero 23 e sarà a disposizione di Gigi Fresco per la trasferta di Trieste.