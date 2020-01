“La Virtus Verona saluta e ringrazia Marco Fermo, centrocampista classe 2000, che torna ufficialmente all'Ascoli per fine prestito. In bocca al lupo Marco”. Con questa nota ufficiale il club veneto saluta il giovane calciatore che con tutta probabilità continuerà la propria stagione al Matelica in Serie D.

🔵COMUNICAZIONE VIRTUS VERONA🔴

