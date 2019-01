Fonte: Ufficio stampa Virtus Verona

La Virtus Verona comunica che in data odierna è stata firmata la risoluzione consensuale con il calciatore Federico Maccarone.

Il presidente Luigi Fresco, i dirigenti, lo staff e tutto l'ambiente rossoblu tributano un caloroso ed affettuoso saluto a Federico che ha onorato la maglia della Virtus per quattro anni e mezzo, augurando allo stesso le migliori fortune umane e professionali. Anche per Federico, colonna in campo e dentro lo spogliatoio, l'auspicio è che questo sia solo un "arrivederci".