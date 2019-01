UFFICIALE: V. Verona, saluta il centrocampista Santuari

Fonte: Ufficio stampa Virtus Verona

© foto di Flavio Mazzoleni

La Virtus Verona saluta Nicolas Santuari, colonna rossoblu protagonista della promozione in serie C, augurandogli le migliori fortune professionali in vista della nuova esperienza che si appresta ad intraprendere. Grazie Nico per tutto quello che hai dato alla causa rossoblu, in bocca al lupo.