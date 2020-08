ufficiale Vibonese, Angelo Galfano nuovo tecnico della prima squadra

L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al Sig. Angelo Galfano. Per il tecnico, nativo di Marsala, ma siracusano di adozione, si tratta di un gradito ritorno dopo le tre stagioni vissute sulla panchina dei leoni rossoblu tra Serie D (2002-2003) e Lega Pro Seconda Divisione (2008-2010) in cui ha centrato in tutti e tre i casi gli obiettivi stagionali. Nel pomeriggio di oggi la firma ufficiale sul contratto alla presenza del Presidente Pippo Caffo e del Segretario generale Saverio Mancini. Galfano sarà coadiuvato dal professore Giovanni Saffioti, esperto preparatore atletico, originario di Palmi, per diversi anni al servizio della Reggina in Serie A e dal preparatore dei portieri Salvatore Periti, al settimo anno a Vibo Valentia.