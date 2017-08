UFFICIALE: Vibonese, colpo Kenneth Obodo. In rossoblù anche Frezzi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Per la Vibonese una giornata indimenticabile. Insieme alla riammissione in serie C, grazie alla decisione della Corte Federale d'Appello della Figc, è arrivato anche il tesseramento di Kenneth Obodo (32), centrocampista nigeriano reduce da una stagione al Sudtirol. Nella giornata di ieri, era stato perfezionato l'ingaggio del terzino classe '98 Davide Frezzi, lo scorso anno al Campobasso (ma il suo cartellino apparteneva al Teramo).