La U.S. Vibonese Calcio ufficializza l’ingaggio del giovane Gabriele Militano. Esterno offensivo classe 2001, proviene dalla Palmese in Serie D dove ha collezionato 13 presenze ed una rete. Un altro “colpo” in prospettiva quello assestato dal Direttore Sportivo Simone Lo Schiavo che mette così a disposizione del tecnico Giacomo Modica un giocatore duttile. Un calciatore offensivo, che all’occorrenza può fare anche la seconda punta. Un talento promettente, cresciuto nel settore giovanile della prestigiosa Scuola Calcio Segato Viola (con la quale ha vinto un campionato regionale Élite) e poi passato al Cosenza che due anni fa lo “strappó” proprio alla Vibonese che su Militano aveva già visto lungo. Il giovane calciatore è già a disposizione del gruppo che proprio oggi ha ripreso gli allenamenti dopo la pausa natalizia.