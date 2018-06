UFFICIALE: Vibonese, Obodo rinnova e guida la squadra in Serie C

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ha conquistato tutti sul campo, a suon di brillanti prestazioni, ed anche fuori, trovando sempre le parole giuste in ogni circostanza. La sua riconferma era pressoché scontata e quindi Kenneth Obodo resterà ancora in rossoblù.

Continua, allora, il rapporto fra la Vibonese e il capitano, che stasera hanno trovato l’intesa per prolungare l’accordo per la stagione 2018/19.

Una notizia attesa da molti tifosi, sicuramente ben felici di sapere che il primo colpo di mercato perfezionato la scorsa estate dal ds Lo Schiavo indosserà nuovamente la maglia rossoblù.