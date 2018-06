UFFICIALE: Vibonese, preso l'esterno Finizio

© foto di Giuseppe Scialla

Arriva dalla Campania il secondo volto nuovo della Vibonese, edizione 2018/19. Il club rossoblù ha infatti trovato l’accordo con l’esterno Mario Finizio, classe ’92, reduce da tre campionati nei professionisti con la Casertana. In carriera annovera anche la C con l’Ischia, società con la quale ha vinto pure un campionato di Serie D.

Nei professionisti, nel girone meridionale della terza serie nazionale, vanta 130 presenze. "Un dato di un certo peso – sottolinea il direttore sportivo Simone Lo Schiavo – che dimostra il valore del calciatore. Nonostante sia del 1992, ha già accumulato un così cospicuo numero di presenze in campionato, in un girone che ben conosce e pertanto potrà darci una grossa mano di aiuto anche dal punto di vista dell’esperienza".