Vibonese, salutano Beccaria e Lo Schiavo. "Il ds via per un ruolo prestigioso"

L’U.S. Vibonese calcio comunica che il Sig. Danilo Beccaria, per ragioni strettamente personali, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Direttore Generale che ha ricoperto fino ad oggi. Il Presidente Pippo Caffo, a nome di tutta l’U.S. Vibonese Calcio ringrazia Danilo Beccaria per il supporto umano ed economico ed il lavoro svolto dentro e fuori dal campo in questi anni, augurando allo stesso le migliori fortune in ambito personale e professionale. Contestualmente l’U.S. Vibonese Calcio saluta e ringrazia per la dedizione profusa durante il suo mandato, il Direttore Sportivo Simone Lo Schiavo, destinato ad un ruolo prestigioso che inorgoglisce questa Società che per prima ha creduto nelle sue capacità umane e professionali.