ufficiale Vibonese, scelto il Ds. Per il post Lo Schiavo c'è Condò

La Vibonese, attraverso una nota ufficiale, "comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo al signor Luigi Condó. Classe 1978, calabrese doc, è nato a Taurianova, Condó è un giovane dirigente che può vantare, tuttavia, una già importante esperienza che gli ha permesso di centrare due promozioni ottenute con Neapolis (dalla D alla Seconda Divisione) e Cosenza (dalla Seconda Divisione alla Lega Pro Divisione Unica). Oltre ai trascorsi con il Noto e Barletta nella scorsa stagione".

“Sono davvero contento di poter operare in una piazza divenuta negli anni punto di riferimento tra i professionisti per serietà e professionalità. Grazie al Presidente Caffo per la professionalità accordatami. Sono già diverse settimane che siamo in contatto per ricostruire la squadra che verrà puntellata nei prossimi giorni. Sappiamo cosa manca e abbiamo già diverse opzioni per coprire le caselle”, queste le sue prime parole in rossoblù.