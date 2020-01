Fonte: www.lrvicenza.net/

© foto di Federico De Luca

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Football Club Crotone, il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Nalini. Il giocatore ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2021.

Nalini, esterno classe ’90, nelle ultime tre stagioni e mezzo ha vestito la maglia del Crotone, disputando due campionati di Serie A nei quali è sceso in campo in 40 occasioni segnando due reti e fornendo sei assist; ha registrato inoltre 19 presenze in Serie B condite da una rete e tre assist.

In precedenza ha vestito anche la maglia della Salernitana con cui ha vinto il campionato di Serie C nella stagione 2014/2015 e la maglia della Virtus Vecomp Verona.