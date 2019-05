UFFICIALE: Vicenza Virtus, a fine stagione addio col ds Seeber

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La società L.R. Vicenza comunica che la collaborazione pluriennale con il Direttore Sportivo Werner Seeber si concluderà alla fine della stagione sportiva in corso.

La proprietà desidera ringraziare Werner per gli anni di proficua collaborazione, per la professionalità, la passione e la forte cultura del lavoro dimostrate.

Il club gli augura il meglio per la propria carriera professionale.

Così Stefano Rosso, Presidente L.R. Vicenza: “Desidero ringraziare personalmente Werner per questi fantastici anni passati assieme, in cui abbiamo costruito un percorso importante, sfiorando e giocandoci in più occasioni la Serie B. Se oggi siamo a Vicenza una parte del merito è anche sua. In questo nuovo corso, Werner ha contribuito significativamente alla creazione della nuova società, dentro e fuori dal campo. Gli auguro il futuro più roseo e un grosso in bocca al lupo per le sue prossime esperienze professionali”.