UFFICIALE: Virtus Entella, prelevato Martinho

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Torino, Ljajic al Besiktas affare per l'ex Roma: guadagnerà il doppio - Leggi la news, CLICCA QUI! Genoa, Piatek: "Un solo obiettivo. Giocare sempre,...

TOP NEWS Ore 13 - Juve, Marcelo-Rabiot per gennaio. Zenit su Marchisio

Midtjylland, Duelund in Ucraina. Ha firmato per la Dinamo Kiev

CSKA Mosca, preso l'islandese Sigurdsson per 4 milioni

Rennes, Maouassa in prestito al Nimes fino a giugno

Rayo Vallecano, preso il portiere ex Udinese Dimitrievski

L'Equipe in prima pagina sul Lione: "Fortemente Dembelé"

Watford, Pozzo ha rifiutato 140 milioni per la cessione del 35,7% del club

L'ex Udinese Torje si accasa al Sivasspor in Turchia

Atletico, clamoroso L. Hernandez: no al Real nelle ultime ore di mercato

UEFA, no di Ceferin alla Superlega: "Torneo tra top club non ci sarà mai"

PSG, Choupo-Moting: "Sto vivendo un sogno in un top club mondiale"

La Virtus Entella, attraverso il proprio sito, comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Raphael Martinho Alves de Lima (centrocampista, nato a Campo Grande il 15 aprile 1988). Nuova esperienza, dunque, per l'ex calciatore di Verona, Catania e Bari.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

