© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rinforzo in arrivo per l'Entella: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Novara per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti sportivi alle prestazioni del calciatore Marco Chiosa (difensore, nato il 19 novembre 1993 a Cirié). Un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e tutta la famiglia Entella".