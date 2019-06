UFFICIALE: Virtus Francavilla, contratti per Sottoriva e Salatino

La Virtus Francavilla ha messo sotto contratto i giocatori Federico Sottoriva e Cosimo Salatino, entrambi già presenti la scorsa stagione nella modalità di addestramento tecnico. Ecco il comunicato del club che ufficializza i due contratti. “Virtus Francavilla Calcio comunica che in data odierna sono stati esercitati i diritti per la sottoscrizione del primo contratto da professionisti per i calciatori Sottoriva Federico Maria, portiere classe 1999 e Cosimo Salatino, attaccante classe 1999, entrambi già nostri tesserati con addestramento tecnico nella stagione 2018/2019”.