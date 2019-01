© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Virtus Francavilla ha comunicato di aver acquisito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Nunzella. Il terzino/esterno sinistro brindisino classe 1992, è cresciuto nel settore giovanile del Lecce, approdando presto tra i professionisti con la divisa del Brindisi in C2. Ha vestito le maglie di Paganese, Lecce, Catania, Parma e Pordenone in C e vanta inoltre due stagioni in B con la divisa della Virtus Lanciano. Negli ultimi due campionati ha indossato la casacca del Pordenone in serie C con il quale ha disputato da titolare, nella stagione 2017/2018, gli Ottavi di Finale della Coppa Italia Tim persa ai rigori contro l’Inter a San Siro. Il calciatore sarà a disposizione di mister Trocini alla ripresa degli allenamenti presso l’impianto di Ceglie Messapica.