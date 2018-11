UFFICIALE: Virtus Francavilla, esonerato il tecnico Zavettieri

Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Virtus Francavilla ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Nunzio Zavettieri. La società - si legge in una nota - intende ringraziare il tecnico per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata alla guida della squadra biancazzurra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Viene inoltre comunicato che nelle prossime ore verrà reso noto il nome del nuovo allenatore.