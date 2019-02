La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito in data odierna il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaston Ezequiel Corado. Il possente attaccante italo-argentino classe 1989, è cresciuto nel Temperley in Argentina. In Argentina ha poi vestito la maglia del Club Almagro e successivamente in Cile quella dell’Union San Felice. In Italia ha militato tra i professionisti in serie C con le maglie di Casertana, Matera e Catanzaro. Nella stagione in corso ha militato tra le fila del Matera Calcio. Il calciatore è già a disposizione di mister Trocini per gli allenamenti presso l’impianto di Ceglie Messapica.