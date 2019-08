© foto di Giacomo Morini

Nuovo acquisto per la Virtus Francavilla. Alla squadra pugliese di C è infatti arrivato Marco Marozzi, centrocampista classe '99 di proprietà della Fiorentina reduce dall'esperienza alla Fermana, in prestito. Ecco il comunicato ufficiale.

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito con la formula del prestito, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Marozzi, proveniente dalla Fiorentina".