UFFICIALE: Virtus Francavilla, preso Zenuni. Sparacello va al Teramo

La Virtus Francavilla comunica di aver acquisito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Zenuni proveniente dal Teramo. Il centrocampista italo-albanese classe 1997, è cresciuto nel settore giovanile del Torino con cui ha vinto il Campionato Primavera nella stagione 2014/2015, partecipando alla Youth League 2015/2016. Ha esordito tra i professionisti in C con la maglia del Tuttocuoio ed ha vestito, nello scorso campionato, la divisa della Viterbese. Ha partecipato ai campionati europei Under 19 con la maglia dell’Albania segnando una doppietta contro i pari età del Galles. E’ stato convocato inoltre nella nazionale albanese Under 21 dal ct Skënder Gega partecipando all’Antalya Cup in Turchia contro Arabia Saudita, Bahrain, Azerbaijan, Kosovo e Ucraina. Nella stagione in corso ha militato nel Teramo Calcio in serie C. Il calciatore è già a disposizione del nuovo mister presso l’impianto di Ceglie Messapica.

La Virtus Francavilla, contestualmente, comunica di aver sottoscritto un accordo con il Teramo per la cessione a titolo definitivo del calciatore Claudio Sparacello.