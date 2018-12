UFFICIALE: Virtus Francavilla, rescinde il centrocampista Lugo Martinez

Fonte: www.virtusfrancavillacalcio.it

© foto di Federico Gaetano

La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Richard Lugo Martinez. La società ringrazia Lugo per la professionalità dimostrata e l’impegno profuso con la maglia biancazzurra e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.