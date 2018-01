UFFICIALE: Virtus Francavilla, rescissione consensuale con Abruzzese

© foto di Giuseppe Scialla

La Virtus Francavilla, attraverso il proprio sito, comunica di aver trovato l’accordo per la rescissione consensuale con il calciatore Giuseppe Abruzzese. La società desidera ringraziare il calciatore per il lavoro svolto e l’impegno profuso da capitano in questi anni con la maglia biancazzurra, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.