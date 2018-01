UFFICIALE: Virtus Francavilla, rescissione per Francesco Gallù

La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la rescissione consensuale con il calciatore Francesco Gallù. La società desidera ringraziare Francesco per il lavoro svolto e l’impegno profuso in tutti i lunghi anni di militanza con lo stemma degli Imperiali sul petto, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.