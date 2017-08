UFFICIALE: Virtus Francavilla, risoluzione consensuale con Boschetti

La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Tarik Michel Kedes Boschetti, per motivazioni strettamente private e personali legate al calciatore. La società desidera ringraziare Tarik per l’impegno profuso in questo periodo alla Virtus, augurandogli le migliori fortune per il proseguio della sua carriera.