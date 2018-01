UFFICIALE: Virtus Francavilla, tesserato il classe '99 Arfaoui

© foto di Giuseppe Scialla

La Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver acquisito a titolo definitivo, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yassin Arfaoui, proveniente dall’U.S. Latina Calcio. Il centrocampista italiano di origini tunisine classe ’99, per il quale è stata superata la concorrenza di diverse società professionistiche, è cresciuto nel settore giovanile della società laziale in cui, nella scorsa stagione sportiva in serie B, è stato convocato stabilmente in prima squadra. Il calciatore è già a disposizione di mister D’Agostino.