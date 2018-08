UFFICIALE: Virtus Francavilla, tre cessioni in serie D

La Virtus Francavilla comunica di aver perfezionato le cessioni a titolo temporaneo dei calciatori Colonna, Di Cosmo e Diagnè.

Davide Colonna, portiere sammarinese classe 2000, è stato ceduto in prestito all’Fc Forlì. L’estremo difensore è stato più volte convocato nella nazionale Under 19 di San Marino, partecipando da titolare agli Europei di categoria in Croazia.

Abdoulaye Diagne Diaoula, difensore classe 1999, è stato ceduto in prestito al Casarano Calcio. Nella scorsa stagione ha giocato la prima parte con la formazione berretti e da gennaio al Gallipoli Calcio in Eccellenza Pugliese, dove ha collezionato 8 presenze in campionato.

Alessio Di Cosmo, difensore centrale classe 1999, è stato ceduto in prestito all’Usd Bitonto Calcio. Arrivato in questa sessione di mercato dall’Fc Bari 1908, ha disputato nella scorsa stagione il Campionato Primavera con la formazione biancorossa con la fascia di capitano