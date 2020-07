ufficiale Virtus Verona, Alessandro Gamberini sarà il nuovo vice allenatore

La Virtus Verona ha annunciato in una nota l’arrivo di Alessandro Gamberini come vice allenatore: “Alessandro Gamberini è il nuovo vice allenatore. Novità nello staff tecnico rossoblu: il primo collaboratore di Luigi Fresco non ha bisogno di presentazioni. Bolognese classe 1981, da calciatore ha collezionato oltre 400 presenze in serie A con le maglie di Bologna, Fiorentina, Napoli, Genoa e Chievo. Otto le presenze in nazionale. Una volta appese le scarpette al chiodo, Gamberini ha intrapreso la carriera da allenatore tra le fila dell’Ambrosiana, società veronese militante in serie D. Benvenuto alla Virtus, Gambero!”