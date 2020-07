ufficiale Virtus Verona, arriva l’esterno destro Carlevaris dal San Luigi

Il San Luigi Calcio ha annunciato sui propri profili ufficiali la cessione dell’esterno destro d’attacco Andrea Carlevaris, classe 2000, alla Virtus Verona in Serie C. Il giovane attaccante nell’ultima stagione ha segnato nove reti in 27 presenze in Serie D.