ufficiale Virtus Verona, arrivano in tre: Marcandella, Daffara e Amadio

La Virtus Verona ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo di tre calciatori. Si tratta del difensore Manuel Daffara, classe ‘89 già in forza al club veneto nella seconda parte della stagione, e dei centrocampisti Davide Marcandella, classe ‘97 anch’egli già in rossoblù nell’ultima stagione, e Marco Amadio, classe ‘99 lo scorso anno al Campodarsego. Daffara e Amadio hanno firmato un annuale con opzione per il secondo anno, mentre Marcandella arriva in prestito secco dal Padova.