© foto di Flavio Mazzoleni

La Virtus Verona comunica che in data odierna è stato tesserato il calciatore Gianni Manfrin. Jolly difensivo classe 1993, Manfrin era svincolato dopo l'esperienza dello scorso campionato tra le fila della Reggiana in serie C. In precedenza due stagioni, sempre in serie C, con la maglia dell'Alessandria. Cresciuto nel Chievo Verona, ha disputato anche due campionato di serie B tra le fila del Modena. Manfrin è già a disposizione di Luigi Fresco ma sarà arruolabile a partire dalla gara del 29 dicembre contro la Fermana causa squalifica di una giornata rimediata nella scorsa stagione.