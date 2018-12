UFFICIALE: Vis Pesaro, Bizzocchi destituito da ogni carica

Roberto Bizzocchi, protagonista nei giorni scorsi di alcune dichiarazioni lesive del presidente della Sampdoria, club con cui è in corso una forte collaborazione tecnica, Massimo Ferrero, non è più un dirigente della Vis Pesaro. Questo il comunicato della società:

"L’assemblea dei Soci della Vis Pesaro,

– Riconosciuta la gravità delle dichiarazioni del sig. ROBERTO BIZZOCCHI lesive della dignità e dell’immagine del Presidente MASSIMO FERRERO e conseguentemente della società U.C. SAMPDORIA, attore della partnership tecnica con la VIS PESARO1898;

– Contravvenendo tale comportamento, aggravato dalla carica sociale ricoperta dal signor ROBERTO BIZZOCCHI, all’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICA con la U.C.SAMPDORIA;

– Non essendo le suddette dichiarazioni in alcun modo condivise o tanto meno concordate; essendo tali dichiarazioni profondamente lesive degli interessi della VIS PESARO1898 e dei propri soci;

DELIBERA

L’immediata DESTITUZIONE del sig. ROBERTO BIZZOCCHI da ogni carica sociale e conseguentemente CONVOCA L’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA dalla società stessa per gli opportuni provvedimenti in merito all’esclusione del socio in data 27 Dicembre 2018 alle ore 12:15, presso lo Studio del Notaio Enrico Marchionni in Pesaro.

La VIS PESARO1898, con tutti i dirigenti e nella sua massima espressione, nella persona del Presidente MARCO FERRI anche a nome dei tesserati e di tutti i tifosi RIBADISCONO al Presidente MASSIMO FERRERO la propria stima nei confronti Suoi e della Società U.C. SAMPDORIA.

L’ AMMINISTRATORE UNICO Guerrino Amadori"